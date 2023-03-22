Gazimağusa’da alkollü sürücü aracıyla yayaya çarptı

Gazimağusa’da alkollü sürücünün aracıyla çarptığı 43 yaşındaki Cumali Acar ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bugün saat 18.45 sıralarında, Recep KESER (E-58), 209 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HH 685 plakalı araç ile Baykal Çemberinden Sulu Çember istikametine doğru seyrettiği sırada Dumlupınar Spor Kulübü önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cumali ACAR (E-43)’a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Cumali ACAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü Recep KESER tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.