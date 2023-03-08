Gazimağusa’da 16 yaşındaki alkollü çocuk kaza yaptı

Gazimağusa’da ehliyetsiz 16 yaşındaki bir çocuk, alkollüyken araba kullanıp kazaya yol açıp yaralanırken, bir diğer 16 yaşındaki çocuk da bir kamyoneti çalıştırıp zincirleme kazalara yol açmaktan tutuklandı. Haspolat civarında meydana gelen bir başka kazanın nedeni ise alkollü sürüş…

-Hem ehliyetsiz, hem alkollü

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi’nde, T.G. (E-16) 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 548 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, SH 548 plakalı araç bir ikametgahın bahçe kapısına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü T.G., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa Lefkoşa yolundaki kazanın nedeni de alkol

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Haspolat civarında dün gece Mehmet Ayas (E-38) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet Ayas, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

-16 yaşındaki çocuk, kamyoneti çalıştırdı, park halindeki araçlara çarptı

Gazimağusa’da dün İsmet İnönü Bulvarı’nda L.N.E. (K-16), Deniz Dindar (E-27) tarafından kontak anahtarı üzerinde olduğu halde gerekli emniyet tedbirini almadan park halinde bırakılan KH 177 plakalı kamyonet aracı çalıştırıp dikkatsizce hareket ettirmesi sonucu, o esnada önünde ve cadde üzerinde park halinde bulunan RR 441 ile GV 959 plakalı araçlara çaptı. Ardından, yoluna devam edip 15 Ağustos Bulvarına girdi ve yolun solunda park halinde bulunan GA 814 ve KK 401 plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle KK 401 plakalı araç, park halinde bulunan JF 357 plakalı salon aracın arka kısmına, JF 357 plakalı araç ise çarpmanın etkisiyle yine park halinde bulunan RB 527 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. KH 177 plakalı kamyonet sürücüsü L.N.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre ehliyet alma yaşının 18 olduğu ülkede ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu işleyen 16 yaşındaki bu kişilere bir asgari ücret para cezası yanında sürüş ehliyeti başvurusunun bir yıl gecikmeli alınması cezaları da verilecek.