Gazimağusa ve Girne’de iki ayrı kaza meydana geldi

Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen 2 kazada yaralanan olmadı, alkollü 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 01:45 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, Veli Kılınç (E-51), 208 mlgr alkollü içki tesiri altında, kuzey istikametine doğru yönetimindeki RL 229 plakalı salon araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan konrtol noktasındaki kapalı durumdaki bariyere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Öte yandan 02:00 sıralarında, Girne’de Demet Sokak üzerinde, Anastasiia Plakhotnıkova (K-25), 184 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PR 325 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmında park halinde bulunan PH 788 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.