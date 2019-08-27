Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunu kullanacak sürücülerin dikkatine!

Polis Basın Subaylığı Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Polisten yapılan açıklamada Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunun, Gazimağusa’dan geliş yönünde, Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapıldığından dolayı trafik tek şeritten verilmekte olduğu ve bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur denildi.