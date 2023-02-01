Gazimağusa Kaza Mahkemesi Genel İstida No: 119/2022 Halil Narlı Terekesi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kuzey Kıbrıs'ın günlük ve yerel internet haberleri gazetesi.
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Kıbrıs
Manşet
Elektrik kesintileri ve bu sabah gelen faturalar vatandaşı isyan ettirdi
1 Şubat 2023
Kıbrıs
Manşet
Gazimağusa’da yangın: Dumandan etkilenen çocuk yoğun bakımda
1 Şubat 2023
Kıbrıs
Gazimağusa Kaza Mahkemesi Genel İstida No: 119/2022 Halil Narlı Terekesi
1 Şubat 2023
Kıbrıs
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği üyeleri, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
1 Şubat 2023
Kıbrıs
Finansal Eylem Derneği kuruldu
1 Şubat 2023
Türkiye
Sürmanşet
Türkiye
İstanbul’da kar yağışı başladı
30 Ocak 2023
Sürmanşet
Türkiye
AİHM 2022 bilançosu: Türkiye hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke oldu
27 Ocak 2023
Manşet
Türkiye
6’lı masa “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nde anlaşma sağladı
27 Ocak 2023
Kıbrıs
Sürmanşet
Türkiye
Fethiye açıklarındaki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
25 Ocak 2023
Sürmanşet
Türkiye
Türkiye’de benzine zam geldi: Litresi 22 liraya dayandı
25 Ocak 2023
Dünya
Dünya
Sürmanşet
Fransızlar, tartışmalı emeklilik reformunu protesto etti
1 Şubat 2023
Dünya
Sürmanşet
Burkina Faso’daki terör saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
31 Ocak 2023
Dünya
Sürmanşet
AP’deki yolsuzluk soruşturmasında iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıyor
31 Ocak 2023
Dünya
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını İran’a gitmemeleri hususunda uyardı
31 Ocak 2023
Dünya
Sürmanşet
Pakistan’da camiye düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 72’ye yükseldi
31 Ocak 2023
Magazin
Magazin
Müzik
Sürmanşet
Grammy adayları belli oldu: Beyonce rekor kırdı
16 Kasım 2022
Magazin
Multikulti Parti’ler yeniden başlıyor
16 Eylül 2022
Kıbrıs
Magazin
Fazıl Say, Salamis’te müzikseverlerle buluştu
14 Eylül 2022
Magazin
Sürmanşet
2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
13 Eylül 2022
Kıbrıs
Magazin
Sürmanşet
Yılın en büyük elektronik müzik festivali bu hafta sonu başlıyor
31 Ağustos 2022
Spor
Spor
Martialarts Oscar ödülleri sahiplerini buldu
1 Şubat 2023
Spor
Mehmet Çil ekibini açıkladı
31 Ocak 2023
Spor
Kickboks ve Muaythai Federasyonu Olağan Genel Kurul’u yapıldı
31 Ocak 2023
Spor
Satranç sporcularımızdan büyük başarı
31 Ocak 2023
Spor
Taekwondoda ödüller verildi
31 Ocak 2023
Yaşam
Sağlık
Sürmanşet
Yaşam
Dorusoy, psikolojik sağlamlık (dayanıklık) için gerekenleri açıkladı
31 Ocak 2023
Eğitim
Kıbrıs
Manşet
Kıbrıs Türk Ticaret Odası LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ni ziyaret etti
31 Ocak 2023
Eğitim
Kıbrıs
Manşet
Yaşam
Okullarda karneler yarın dağıtılacak
30 Ocak 2023
Kıbrıs
Manşet
Yaşam
Uzm Psikolog Gürdal: Ailelerin çocuklarına verdikleri tepkiler onu sevdikleri yönünde olmalıdır
30 Ocak 2023
Kıbrıs
Sürmanşet
Yaşam
Pile Türk İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı
30 Ocak 2023
Ekonomi
Döviz
Ekonomi
Sürmanşet
Sterlin 23.29 TL’den, euro 20,55 TL’den satılıyor
1 Şubat 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Brent petrolün varil fiyatı 85,59 dolar
1 Şubat 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi
1 Şubat 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Küresel piyasalar Fed’in para politikası kararına odaklandı
31 Ocak 2023
Ekonomi
Sürmanşet
Brent petrolün varil fiyatı 86,06 dolar
30 Ocak 2023
Bilim ve Teknoloji
Dünya
Uzay
Bilinen en uzak galakside oksijen tespit edildi
29 Ocak 2023
Bilim ve Teknoloji
Dünya
Laboratuvarda üretilen yapay tavuk etini deneyen gazeteci: Gaz yaptı
29 Ocak 2023
Dünya
Sosyal Medya
Twitter’da yeni ifşa: Muhafazakar hesaplar ‘Rus botu’ diye kapatıldı
28 Ocak 2023
Uzay
Derin uzaydaki “fırtınalar” yeni dünyalara açılan kapı olabilir
28 Ocak 2023
Dünya
Sosyal Medya
Twitter’dan dolandırıcılığın önüne geçebilecek yazı tipi değişikliği
28 Ocak 2023
Yazarlar
Künye
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kıbrıs
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Gazimağusa Kaza Mahkemesi Genel İstida No: 119/2022 Halil Narlı Terekesi
Kıbrıs
Gazimağusa Kaza Mahkemesi Genel İstida No: 119/2022 Halil Narlı Terekesi
Havadis Gazetesi
posted on
Şub. 01, 2023 at 11:38 am
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