Gazimağusa - Karpaz ana yolunda korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 29, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gazimağusa – Karpaz ana yolunda korkutan kaza

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazimağusa – Karpaz ana yolu 10-13 km’leri arasında bugün meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Çelik (E-78), bugün saat 13.00 sıralarında, yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu emniyet şeridine geçti.


Çelik, aracıyla emniyet şeridi içerisinde duran Osman Batular (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçta yolcu olan Ayşe Beştemur ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan Kurt (E-48) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemur Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor.

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Tags:karpazkaza
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