Gazimağusa Belediyesi’nin depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gazimağusa Belediyesi’nin depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Gazimağusa Belediyesi yardım-kampanyası

Gazimağusa Belediyesi’nin, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında Mağusa Arena’da başlattığı yardım toplama kampanyası devam ediyor.

 Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, depremin etkilediği bölgelerde yorgan, yastık, battaniye nevresim, 0-2 yaş biberon ve kıyafet, oyuncak, çocuk maması, çocuk bezi, kadın pedi, soba, elektrikli su ısıtıcısı (kettle), yetişkin kadın ve erkek için yeni çorap ve iç çamaşırı, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çeşitli konserve ile kuru gıda ve ayçiçek yağı malzemelerine ihtiyaç olduğu belirtildi.


 Açıklamada, “Yaraların birlikte sarılması için ilk günden beri yardımlarını esirgemeyip dayanışma içerisinde olduğunu gösteren duyarlı kent halkımıza teşekkür ederiz. Bu zorlu sürecin beraberlik içerisinde atlatılabilmesi amacı ile depremzedeler için dayanışma ve işbirliğimizi sürdürüyoruz” denildi.

 

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Tags:Gazimağusa BelediyesiMağusa Arena
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