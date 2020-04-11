Kıbrıs

Gazimağusa Belediyesi marketlerde separatör sistemini uygulamaya başladı

11 Nisan 2020

Gazimağusa Belediyesi bir ilke imza atarak Belediye sınırlarında bulunan tüm marketlerde sosyal mesafe ve daha güvenli alışveriş imkanı sağlamak amacı ile vatandaş ve kasiyer arası mesafeyi korumak amaçlı separatör sistemini kendi imkanları ile üretip uygulamaya başladı.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmesi için gerekli önlemleri almaya devam eden Gazimağusa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için koruyucu maske üretiminede başlamıştı. Vatandaş ve kasiyer arası mesafeyi korumak amaçlı separatör sistemini kendi imkanları ile üretip uygulamaya başladı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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