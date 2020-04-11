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Bir de ‘’FOMO’’ virüsü var

11 Nisan 2020
Cenk Uzunoğlu

Son yıllarda siyasetçilerde hemen belirti gösteren başka bir virüs salgını ortaya çıktı.

‘’FOMO’’ diye adlandırılan bu virüs bulaştığı siyasetçilerde sebep olduğu psikolojik ruh halinin kısaltılmış adı.

Virüsün Latince ismi var mı bilmiyorum ama İngilizcesi ‘’Fear Of Missing Out.’’

Türkçe ifade ile ‘’FOMO’’ virüsü gündem olmayı kaçırma, gündemi başkasına kaptırma ve geride kalma olasılığı ile ilgili bir korku ve endişe hissetme hastalığına sebep oluyor.

Siyasetçilerde ve üst düzey yöneticilerde görülen bir virüs.

Virüs bulaştığı siyasetçilerde ve üst düzey yöneticilerde gündemi kaçırmakla güçten ve gözden düşme ihtimali korkusunöbetleri ile seyrediyor.

Virüsün bir özelliği gözleme dayalı tespit ile belirlenmesi.

Özel bir test yapmaya gerek olmadan bunu görmek mümkün.

Bu virüsün sebep olduğu hasar korona virüsü ile mücadeleyi çok daha zor ya da imkânsız hale getiriyor olması.

Farkındaysanız bizim siyasetçilerimize de bu virüs bulaştı.

Bizim etimiz budumuz belli. Zaten yıllardır kronik bir krizdeyiz. Üstüne bir de korona virüsü gelmiş.

Üstüne üstlük yine bu FOMO virüsünün sebep olduğu salgın hastalıktan dolayı en tepe siyasetçimiz tek dayanağımız olan ülkeden şu an mektup ile yardım isteyecek duruma bizi düşürecek siyasi söylemde bulunmuş.

Belli ki santral memurunun ötesine geçememe ve bunun siyasi bedelini ödeme endişesi ile de mücadele etmek durumundayız bundan dolayı.

Durum ciddi çünkü Türkiye’de zor durumda.

Bu salgının süresine göre kendine ne derece yetip yetemeyeceğini göremeden bize yardım etmesi son derece sınırlı olacaktır.

Hele bari varlığı olup ağırlığı havadaki tüy kadar olan bir devlet olarak en azından bir de siyaseti ve siyasetçimizi saran FOMO virüsü ile mücadele etmesek. Bununla meşgul olmasak.

Belli ki seçimleri ertelemek FOMO virüsünden kurtulmak için yeterli olmadı.

Başka bir tedavi uygulanması lazım.

Siyaset FOMO virüsünü süresiz karantinaya alma iradesini gösteremeden ileriye gitmek mümkün olmayacak.

İyi başlayan bir süreci siyasetin sırf bu FOMO virüsüne yakalanmış olması yüzünden sıfır ile çarpma noktasına doğru yol aldığımızı görüp endişeleniyoruz.

Yoksa içinden geçtiğimiz günlerde övgüde olmadığı kadar cömert, eleştiride de ‘’Konetralı’’ kadar cimri olmak istiyoruz ama siyasetçi de bu FOMO virüsünden arınmak için çaba göstersin artık.

 

 



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