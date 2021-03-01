Gazihan: Bir kez daha teessüflerimi bildirir

Muazzez Gazihan, geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı ile yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklama yaparak sosyal medya aracılığıyla teessüflerini bildirirdi.

Gazihan’ın paylaşımı:

KAMUOYUNA DUYURULUR;

Malumunuz, geçtiğimiz Cuma Günü, canlı yayında Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Erhan Arıklı ile yaşamış olduğum gergin diyaloğu, on beş yıllık basın ve yayıncılık hayatımda bir ilk olarak nitelendiriyorum.

Takdir edersiniz ki biz görsel basın çalışanları olarak gerek özel hayatlarımızda gerekse yayın esnasında yaşadığımız talihsiz durumları siz sayın seyircilerimize yansıtmamak tıpkı rasyonelliğimiz gibi mesleğimizin yadsınmaz olan çetin misyonlarından biridir.

Her yayın bir sınav, kitlelere ulaştırılabilen hakikatler ise başarının bir göstergesidir. Ben deniz iki gün önce geçtiğim bu zorlu sınavdan, mesleki ve şahsi etiğimi koruyarak kendi doğrularım çerçevesinde benliğime uygun bir üslupla durumu yönettiğimi düşünüyorum.

Sizlerin de göstermiş olduğu bu yüce takdir, benim iç huzurumu ve mesleğime olan sevgi, saygı ve motivasyonumu müspet anlamda etkilemiştir.

Sn. Arıklı, yayın esnasında sergilemiş olduğu üsluptan dolayı üzgün olduğunu ve özrünü, şahsıma ulaşarak dile getirmiştir. Bu durumu Ana Yasamızın birinci maddesi olan demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet olgusuna sığdıramadığımdan ve en önemlisi tüm basın çalışanlarına karşı yapılan bir tahrik olarak algıladığımdan dolayı bir kez daha teessüflerimi bildirir sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

Muazzez Gazihan