GAYRI BUNDAN BÖYLE…

Bir kızıl goncaya benzer dudağın

Açılan tek gülüsün sen bu bağın

Kurulur kalplere sevda otağın

Kim bilir hangi gönüldür durağın

…

Yukarıdaki sözler Muhayyer Kürdi makamından “Bir kızıl goncaya benzer dudağın” adlı şarkının sözleridir.

Bestelendiği dönemden (60’lı yıllar olmalı) günümüze birçok versiyonu yapılmış bu şarkının; şimdilerde de öyle, “Fikrimin İnce Gülü” gibi.

Şarkının ikinci kıtası şöyle:

Her gören göğsüme taksam seni der

Kimi billur bakışından söz eder

Kimi ateş gibi yaktın beni der

Kim bilir hangi gönüldür durağın

…

Şarkının sözleri Melek Hiç’e, müziği Amir Ateş’e ait.

Şarkı yayınlandığından beri çok tutmuş hatta bir zamanlar yüzyılın şarkısı olarak ödüllendirilmiş TRT tarafından…

…

Sözler bir aşk temasından ibaret.

Ama hangi aşk?

Dinleyenler için söz yazarının bu sözleri kime ithaf ettiği; hangi aşkı kaleme doladığı bilinmez ama nihayetinde kim birine gönül vermişse bu sözlerle duygularını ifade etmesi mümkün…

…

Fakat böyle değil!

Seneler sonra bu şarkı sözlerinin Hz. Muhammed için yazıldığı belirtiliyor ki bunu açıklayan bestecinin kendisi.

Zaten söz konusu yazar bu çerçevede sözler yazıyormuş.

Olabilir…

…

Yapraklara dallara

Yeşillere allara

Nice nice yıllara gülüm

Nice nice yıllara

…

Bu sözler ise Nazım Hikmet’e ait.

Çeşitli müzisyenler tarafından müziği yapılmış bir şiir.

Bu şarkılar da dinlendiğinde bir aşk teması olarak yüreklere işlenir.

Ancak bir kitapta okuduğumuza göre Nazım usta bu dizeleri Türkiye Komünist Partisi (TKP) için yazmış; partinin bir yıldönümünde…

…

Diyeceğim,

Bazan böyledir.

Şairin ya da yazarın yazdıklarına dair niyeti veya duyguları başka olabilir; ancak okur veya dinleyen başka türlü algılayabilir ve bu tür dizeler amacından uzak ortak bir duyguya hitap ettiği gibi kabul görür.

Ama şunu da belirtelim:

Şair ya da söz yazarı yazdıklarının nereye gideceğinin farkındadır.

Bunun tersi düşünülemez…

…

Nazım’ın şiiri şöyle devam eder:

Yaprak dala

Al yeşile yaraşır

Gayrı bundan sonra vermem seni ellere