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GAÜ’nün sponsor olduğu Alican Öztürk Avrupa yolunda
Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) sponsor olduğu Kyokushin Karate Türkiye 1.cisi Alican Öztürk Avrupa’da yarışacak.
GAÜ’nün sponsor olduğu başarılı Kyokushin Karate Türkiye 1.cisi Alican Öztürk Avrupa’da yarışmalara katılacak. Öztürk’ün daha önce elde ettiği başarılar şu şekilde;
2011 Türkiye İkinciliği
2012 Balkan Birinciliği
2013 Türkiye Birinciliği
2014 Türkiye Birinciliği
2014 Türkiye Üçüncüsü
2014 Balkan Üçüncüsü
2015 Türkiye Birinciliği
2015 Türkiye Birinciliği
2015 Avrupa Üçüncüsü
2016 Lig Birincisi
2018 Büyük Açık Siklet Türkiye Üçüncüsü
2021 Türkiye 1.liği
2021 Uluslar Arası İkinciliği