GAÜ’nün sponsor olduğu Alican Öztürk Avrupa yolunda

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) sponsor olduğu Kyokushin Karate Türkiye 1.cisi Alican Öztürk Avrupa’da yarışacak.

GAÜ’nün sponsor olduğu başarılı Kyokushin Karate Türkiye 1.cisi Alican Öztürk Avrupa’da yarışmalara katılacak. Öztürk’ün daha önce elde ettiği başarılar şu şekilde;

2011 Türkiye İkinciliği

2012 Balkan Birinciliği

2013 Türkiye Birinciliği

2014 Türkiye Birinciliği

2014 Türkiye Üçüncüsü

2014 Balkan Üçüncüsü

2015 Türkiye Birinciliği

2015 Türkiye Birinciliği

2015 Avrupa Üçüncüsü

2016 Lig Birincisi

2018 Büyük Açık Siklet Türkiye Üçüncüsü

2021 Türkiye 1.liği

2021 Uluslar Arası İkinciliği