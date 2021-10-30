Çocuklar internette izlediklerini hayatlarına yansıtabiliyor

Diziler, müzik platformları, oyunlar… İnternette birbirinden farklı milyonlarca içerik bulunuyor. Ancak her içerik faydalı değil. Çocuklar, özellikle şiddet içerikli filmlerde gördüğü bazı davranışları doğru zannederek gerçek hayatta da uygulayabiliyor.

Eğitim ve Rehberlik Uzmanı Ömer Öcal, okullardaki geri bildirimlerde bunu net olarak görebildiklerini söyleyerek, “Çocuğun davranışının içeriğine ve analizine baktığımızda akşam seyredilen filmin okul ortamına, sınıf ortamına yansıdığını net görebiliyoruz. Dolayısıyla şiddet içeren her neyse bundan uzak durmak gerekir” dedi.

“İnternette nelerin izleneceği çocukla belirlenmeli”

Peki, çocukları zararlı içeriklerden korumak için ne yapılmalı? Ömer Öcal’ın önerileri şöyle:

“Anne ve baba nelerin seyredilmesi gerektiğini, bir aile ortamında nelerin paylaşılması seyredilmesi gerektiğine ilişkin plan yapmaları gerekiyor. Çocuk yalnız kaldığı için kendi seçimini yapıyor. Bunu da doğru seçim yapamadığından arkadaşlarının etkisiyle yapıyor.”

Uzmanlar, fazla şiddet sahnesine maruz kalan çocukların şiddet eğiliminin arttığına vurgu yapıyor. Çocukların faydalı içerikleri takip etmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Ömer Öcal, düşünme ve beceri üzerine kurulu pek çok filmin ve sitenin olduğunu söyleyerek, “Geliştirici, çocuğa ruhsal dünyasını geliştirici platformlar var. Belgesel çok önemli burada. Bilim, film belgeselleri, sanat belgeselleri… Hem rahatlatıcı bir etkisi var bunların” dedi.