GAÜ ve Dubai Körfez Amerikan Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) “Uluslar Projesi 35” Kapsamında Ortadoğu misyonuna, Dubai’de bulunan Körfez Amerikan Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliğini de eklediğini bildirdi.

GAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, GAÜ ve Körfez Amerikan Üniversitesi arasında imzalanan anlaşma uyarınca, iki üniversite arasında öğrenci değişim programı ve ortak proje gelişimi noktasında mutabakata varıldığı kaydedildi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Körfez Amerikan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Chika E. Duru arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ikili, anlaşmaya imza koydu.

Anlaşma kapsamındaki Lisans ve Yüksek Lisans programları; İşletme Yönetimi, Mimarlık, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, İnşaat Yönetimi, Mühendislik, Politika ve Uluslarası İlişkiler, Psikoloji, İletişim ve Medya Yönetimi, Pazarlama, Finans ve Bilgisayar Mühendisliği olarak açıklandı.