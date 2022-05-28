GAÜ Pilotaj Bölümü 4. Filo ekibi artık birer FO adayı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj eğitimini başarıyla tamamlayan 8 GAÜ öğrencisi 3. sırmayı omuzlarına ekleyerek eğitim süreçlerini tamamladılar.

Girne Amerikan Üniversitesi pilotaj öğrencileri zorlu eğitim safhalarını geride bıraktılar. Mezun olan pilotlarımız mezuniyetin heyecanı ve mesleki kariyerlerine başlamanın azmiyle havacılık camiasında artık biz de varız dediler.

GAÜ Pilotaj Bölümü; 21’nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB) içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimi öngörüsü ile, GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanmasına yönelik; uçuş eğitimi dahil küresel havacılık alanında, özgün Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve sürekli gelişen havacılık sektörünün küresel ve bölgesel pilot ihtiyacının giderilmesini amaçlamıştır.

GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı yanında programın İngilizce olması ve havacılık yönetimi öğretisi ile desteklenmesi GAÜ dört yıllık akademik pilot eğitimi lisans programının avantajlarıdır.