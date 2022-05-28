DAÜ Fizik Bölümü nobellilerin toplantısında oturum başkanlığı yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ile Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün, “Nobelliler Toplantısı” olarak bilinen ve bu yıl 16’ıncısı düzenlenen “Frontiers in Fundamental Physics (FFP)” toplantısında seçilmiş oturum başkanlığı görevini yürüttü. 23-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen toplantı, dünyanın en saygın enstitü ve üniversitelerinde çalışan çok sayıda Fizik profesörünün katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl İstanbul Üniversitesinin organize ettiği ve organizasyon başkanlığını Prof. Dr. Ekrem Aydıner’in yaptığı FFP16 (https://ffp16.istanbul.edu.tr/en/) toplantısına, günümüz Fiziğine yol veren ve dünyanın en saygın enstitü ve üniversitelerinde çalışan çok sayıda Fizik profesörleri katıldı. Konuşmacılar arasında Nobel ödül sahibi (Nobel Laureates) ve Alan Madalyalı (Field Medal, Gold Medal, Dirac Medal, Einstein Medal, Klein Medal, Newton Medal, Lorentz Medal) Fizik profesörleri de yer aldı. Reinhard Genzel (Nobel Ödüllü), Leonard Susskind, Andrei Linde, John Ellis, Viatcheslav Mukhanov, Ignatios Antoniadis, Abhay Ashtekar, Salvatore Capozziello, Sabine Hossenfelder, Robert Mann, Ralf Metzler, Carlo Rovelli, Edward Witten gibi isimlerin katıldığı toplantının detaylı davetli konuşmacılar listesine https://tinyurl.com/3mzyvwfj linkinden ulaşılabiliyor.

17 üyeden oluşan oturum başkanlığı kurulu, Türkiye’nin en prestijli üniversite ve araştırma kurumlarında (Koç, Sabancı, ODTÜ, Boğaziçi, Tübitak, İstanbul Üniversitesi, İTÜ vs.) çalışan ünlü Fizikçiler ile DAÜ’den Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Doç. Dr. Ali Övgün’den oluştu. Dünyanın her yerinden çeşitli dijital kanallar aracılığı ile canlı olarak izlenen toplantının en iyi şekilde yapılabilmesinde oturum başkanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Doç. Dr. Ali Övgün, bu toplantının aynı zamanda özelde DAÜ, genelde ise KKTC’nin tanınmasına büyük katkı sağladığına inandıklarına vurgu yaptılar.

FFP’nin halihazırda çok önemli bir organizasyon olduğunu ve bu toplantılardan çıkan sonuçların Fizik temel biliminin ileriye taşınmasında vizyonel bir rolü olduğunu belirten DAÜ akademisyenleri, içerisinde bulundukları kurulun yoğun çalışacağını dile getirerek, halihazırda FFP organizasyon komiteleri ile sürekli iletişim içerisinde olduklarını bildirdiler. Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Doç. Dr. Ali Övgün söz konusu göreve seçilmelerinden dolayı gurur duyduklarını da ayrıca ifade ettiler.