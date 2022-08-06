GAÜ Okullar Grubu kayıtları devam ediyor

GAÜ OKULLAR GRUBU, KREŞTEN LİSE DÜZEYİNE, ULUSLARARASI KALİTEDE EĞİTİM İÇİN, GELECEĞİN KANAAT ÖNDERLERİNİ BÜNYESİNE BEKLİYOR

Girne Amrikan Üniveristesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren, Girne Amerikan Kolej, Girne Amerikan Elemantary School, Pre-School, Nursey School ve Lefkoşa Alayköy yerleşkesi The Future American Kolej, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı kayıtları devam ediyor.

GAÜ Okullar Grubu Sorumlusu ve GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, yeni eğitim öğretim yılı ve okullar hakkında açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu okullar grubunun başarılarını dile getirierek önümüzdeki 2022-2023 eğitim yılına tam ve zengin bir kadroyla başlayacaklarını vurguladı.

“KKTC’de ilk özel eğitim ilk ve orta okulu olarak hayata geçen Girne Okullar grubunun ilki olan Alayköy’de yer alan Amerikan Future College deneyimli ve zengin bir kadroya sahiptir. Alayköy kampüsümüzde pre-school (3-4-5 yaş) ve Elementary School da yer almaktadır. Girne Amerikan Üniversitesi kampüsümüz yanında yer alan Girne Amerikan Kolej ve Girne Amerikan Elementary School, pre- school ve nursery de yer almaktadır. Tüm okullarımızda eğitim dili İngilizce olmakla beraber öğrencilerimize ikinci ve üçüncü diller de öğretilmektedir. 30 yılı aşkın bir süredir eğitim veren okullarımızda deneyimine deneyim katan öğretmenlerimizle öğrencilerimizi yetiştirirken dünya vatandaşı niteliklerine sahip çevresini ve kendini iyi tanıyan kendi öz değerleri ile kültürüne sahip çıkabilen, kişilikli, birbirine bağlı, birbirine saygılı ve birbirini seven gençler yetiştirmek esas amaçlarımız arasındadır.

Girne Amerikan Üniversitesi olarak okullarımızla gurur duymaktayız. Güçlü eğitim kadrosuyla 35 yılı aşkın bir süredir topluma katkı yapmakta olan Üniversitemiz’in esas amacı ülkemizin çocuklarını hayata hazırlamak toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yetişkinler kazandırmaktır. Biz bunu okul öncesiyle ilkokuluyla hayata atılan ilk adımları karşılamaktayız. Üniversitemizle de öğrencilerimize bir meslek kazandırarak kendilerini gerçekleştiren sorumluluk sahibi birer vatandaş olarak topluma hizmete hazır bir duruma getiriyoruz. Eğitimle ülkemize yapmakta olduğumuz katkılara gelişerek büyüyerek devam edeceğiz çünkü bir ülkenin gelişmesinde eğitimin çok önemli bir yeri vardır. Gençlerimizin hayat felsefesi öğrenmek ve sürekli kendini geliştirmek olmalıdır.

Girne Amerikan Okullar grubu olarak okullarımız başarılarına başarı katarak devam etmektedirler. Uluslararası alanda Avrupa Birliği uluslararası okullar birliği üyesi olan Cambridge IELTS gibi yabancı dil ve IGCSE ile A-level sınavlarını başarılı bir şekilde geçen öğrencilerimiz bugün başta İngiltere olmak üzere birçok dünya ülkesinde yer alan üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmekte ve başarıyla mezun olmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz eğitim yılında Amerikan Future Kolej öğrencimiz Berna Chaush IELTS sınavından 7.5 dereceyle üstün bir başarı elde etmiştir.

Sporda da üstün başarılar elde eden Girne Future Kolej öğrencilerimizden Tanem Boytam KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Ayak Engel Atlama yarışında birinci gelerek bizi gururlandırmıştır. Girne Amerikan Koleji öğrencilerimizden Taygun Artan Özcihan Kıbrıs Türk Spor yazarları Derneği tarafından ödüle layık bulunmuştur. Bu öğrencimiz, Eğitim Bakanlığın’ca davet edilerek Eğitim Bakanı tarafından ağırlanmış ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından KKTC Okul Sporları müsabakaları ve yarışmalarında bireysel olarak birinci gelmesi nedeniyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen turnuvalara katılma hakkı kazanmıştır.

Başarılara doyamayan okullar grubumuzun halen kayıtları devam etmektedir.

Önümüzdeki eğitim yılı itibarıyla zengin deneyimli öğretmen kadrosuyla başarılarına başarı katacak okullarımızın kayıtları başlamıştır. Sınırlı sayıda kontenjanlar olması nedeniyle kayıtlarınızı yaptırmanız için aşağıda kayıtlı telefonlarla da görüşerek yardım alabilirsiniz.”