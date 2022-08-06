Dünya
Afganistan’da patlama: 22 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre 22 kişi yaralandı.
Patlama, Kabil’in batısında Şii azınlığın yaşadığı bölgede meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığı, birçok ambulansın bölgeye sevk edildiği duyuruldu.
İngiliz Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayanarak, çok sayıda kişinin patlamada hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.
Dün de Kabil’de aynı bölgede DEAŞ’ın üstlendiği saldırıda 8 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı.