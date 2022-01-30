GAÜ Öğretim Görevlisi Uzm. Dyt. Güneşer’den kış günlerinde yaşam kalitesini artıracak beslenme önerileri

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Görevlisi Uzm. Diyetisyen Simge Güneşer, ülkemizde kış aylarının en yoğun hissedildiği bu soğuk günlerde, gribal enfeksiyon ve hastalıklardan korunmak adına beslenme önerileri verdi.

Uzm. Diyetisyen Simge Güneşer söz konusu önerilerinde, “Günlük tempomuzun düzenlenmesine, yaşam kalitemizin artırılmasına kadar hemen her şey beslenmemize bağlı olarak geliştirilebilir” dedi.

Güneşer açıklamasının devamında, “Hayatımızın her döneminde sağlığımızın korunması, optimal beslenme ile sürdürülebilir. Kışın soğuk günlerinde vücudumuzun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılaması adına sebze ve meyvelerin tüketimi artırılmalıdır. Soğuk günlerde beslenmemizde yüksek kalorili, şekerli ve yağlı, gıdalar yerine vitamin ve mineral değerleri yüksek sebze ve meyveler, kuruyemişler, temiz karbonhidrat kaynakları ve proteinler tercih edilmelidir” şeklinde belirtti. Kış günlerinin en vazgeçilmezinin, portakal, mandalina, greyfurtun C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ve sıkça beslenmede yer verilmesi gerektiğini vurgulayan Güneşer, “Ayrıca bağışıklığımızın desteklenmesi adına mikrobiyotanın düzenlenmesi ve geliştirilmesi için probiyotiklerin tüketimi artırılmalıdır. En değerli süt ürünü kaynaklarımızın başında gelen kefir ve yoğurt gibi fermente besinlerin tüketimine daha çok önem vermeliyiz” dedi.

Kışın üşümemek için nasıl beslenmeliyim?

“Öncelikle bilinmelidir ki yeterli sıvı yani su tüketmediğimiz zamanlarda vücudumuz da daha çok üşümektedir. Susuzluk hissinin en az olduğu şu soğuk günlerde kişiler su içmek yerine maalesef ki daha çok çay ve kahve tüketmeyi tercih ederler. Bunun sonucunda ise daha çok kafein tüketimi ve eğer sıcak içecek tercihleri şeker yönünden zengin kaynaklı ise daha çok kalori anlamına gelmektedir. Tabi ki kişilerden yaz aylarında olduğu kadar su içmeleri beklenmese de günde en az 8-10 bardak sadece su tüketmemiz yeterli olacaktır. Evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz zamanlarda ise şekersiz olarak bitki çayları(nane, zencefil, ıhlamur, tarçın ve karanfil vb.)içmemiz oldukça yarar sağlayacaktır.”