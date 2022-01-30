DAÜ fizik bölümü akademisyenlerinden önemli akademik başarılar ve hizmetler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek Fizik Bölümü olma özelliğini taşıyan DAÜ Fizik Bölümü akademisyenleri önemli akademik başarılara, hizmetlere ve etkinliklere imza atıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik Bölümü’nün kaliteli akademisyenlerinin elde ettikleri önemli akademik başarılar ile hem bilime, hem de DAÜ’nün kaliteli eğitimine en üst düzeyde katkı koymaya devam ettiğini belirtti. DAÜ Fizik Bölümü’nün sahip olduğu lisans, lisansüstü (BS, MS ve PhD) ve ÇAP (çift anadal) programları ile kaliteli eğitim ve araştırmalarına devam ettiğini söyleyen DAÜ Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ise, açıklamasında Fizik Bölümü akademisyenlerinin yapmış oldukları nitel ve niceliği yüksek bilimsel yayınların yanında, bölüm akademisyenlerinin dünyaca ünlü saygın dergiler için editörlük-hakemlik hizmetleri yaptığının ve bilimsel etkinliklerde başrol oynadığının altını çizdi. Prof. Dr. Sakallı, bu bağlamda DAÜ Fizik Bölümü akademisyenlerinin son zamanlarda (2020-2022 arası) yapmış oldukları bilimsel aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi

Son iki yılda birden çok prestijli derginin yayın kurullarında bulunan Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, konferanslarda açılış konuşmacısı ve inceleme editörü olarak görev yaptı. Prof. Dr. Mazharimousavi, Uluslararası Matematik Bilimleri Konferansı’nda (ICMS 2020) davetli açılış konuşmacısı (https://www.maltepe.edu.tr/icms20/en/plenary-speakers), Beşinci Uluslararası Matematik Bilimleri Konferansı’nda (ICMS 2021) davetli açılış konuşmacısı (https://www.maltepe.edu.tr/icms21/en/plenary-speakers), 2021 Feza Gürsey Merkezi İleri Düzey Teorik Fizik Yaz Okulu davetli konuşmacısı (https://sites.google.com/view/atitphysics/2021) olurken, aynı zamanda Computers & Electrical Engineering – Elsevier (Bilgisayar ve Elektrik Mühendisliği) Dergisi’nin Konuk Editörlüğü’nü (https://www.journals.elsevier.com/computers-and-electrical-engineering/call-for-papers/special-section-on-internet-of-video-things-vsi-iovt) gerçekleştirdi.

Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Övgün

DAÜ Fizik Bölümü’nün en çok yayın yapan Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Ali Övgün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yılda 6 kez elektronik ortamda yayınlanan Turkish Journal of Physics – Türk Fizik Dergisi’nde (https://publons.com/journal/16478/turkish-journal-of-physics/) Misafir Editör olarak görev yaparken, aynı zamanda bir Web of Science kuruluşu olan Publons’un Top Peer Reviewer (En İyi Hakem) Ödülü’nün de sahibi oldu (https://publons.com/researcher/485929/ali-ovgun/).

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi

DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Övgün, Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Prof. Dr. İzzet Sakallı ve Prof. Dr. Omar Mustafa, Stanford Üniversitesi’nden John Ioannidis ve meslektaşları tarafından “Plos Biology” dergisinde yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde, dünyanın en iyi bilim insanları arasında %2’lik dilimde yer alarak (https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918) DAÜ Fizik Bölümü’nün Öğretim Üyesi kalitesini tüm dünyaya duyurdu.