GAÜ öğrencileri deniz kirliliğine dikkat çekerek sahildeki çöpleri topladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından ‘Sahil Temizleme Projesi’ gerçekleştirildi. GAÜ öğrencileri ve gönüllülerin yer aldığı etkinlikte deniz kirliliğine dikkat çekildi.

GAÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Gamze Günay, Ekrem Seralp, Selin Batak, Kaan Mertgil, Sara Sakka, Talha Şanlı, Enes Özgür ve Nursena Çatal tarafından düzenlenen ‘Sahil Temizleme Projesi’nde gönüllü katılımcılar ile plaj ve deniz temizliği yapıldı.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Evrenimize Nefes Olmaya Var Mısın? ve Damlaya Damlaya Çöp Poşetlerini Doldurmaya” sloganları ile yola çıktık. Adamızın güzel denizini daha da güzelleştirmenin peşindeyiz. Temizlik projemiz kapsamında plaj ve deniz kirliliğini engellemek ve dikkat çekmeyi vurguladık. Bizlerle beraber bu önemli sorumluluğu yürüten herkese çok teşekkür ediyoruz” denildi.