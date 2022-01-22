Afganistan’da minibüse bombalı saldırı: 6 ölü

Taliban yönetiminin Herat Emniyet Müdürlüğü, Afganistan’da Herat’ın Hacı Abbas bölgesinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Herat Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Arif Celali, basına yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 7 kişinin öldüğünü ve yaralı sayısının 10’dan fazla olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.