GAÜ Akademisyenleri açıkladı: KKTC’de gündeme gelen ’60 Ghz Teknolojisi’ sağlığa büyük zarar verebilir

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı ve GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya tarafından gerçekleştirilen bir program kapsamında, KKTC’de gündeme gelen 60 GHz teknolojisinin kullanımının sağlığa zararlı olup olmadığı konusuna değinildi.

“Daha Hızlı Bir İnternet Birçok Yönden İyi Olabilir Fakat Sağlık Konusunda Bazı Sorunlar Yaşatabilir”

Burada konuşan Prof. Dr. Arif Sarı, 69 GHz internetin kullanımının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde serbest bırakılması konusunda talepte bulunulduğunu ve söz konusu talebin n Ulaştırma Bakanı tarafına iletildiğini söyledi. Sarı açıklamasının devamında, “Ulaştırma Bakanımız söz konusu talebi inceledi ve internetin daha hızlı ve kaliteli olması için, frekansın 60 GHz’e çıkarılması konusundaki mevzuat da değişiklik talimatı verdi. Daha hızlı bir internet birçok yönden iyi olabilir fakat sağlık konusunda bazı sorunlar yaşatabilir. Sarı konu ile ilgili 2011 yılında yapılan bir araştırmadan söz ederek, “60 GHz’nin sağlığa zararlı olduğunu dair bir sonuç var. İletilen frekansın %90’nın dan fazlası insan vücudunda emiliyor” dedi.

“60 Ghz Frekansı Vücutta Emilebilir ve Hızlı Tümör Oluşumuna Sebep Olabilir”

Prof. Dr. Murat Akkaya ise konuyla ilgili konuşmasında, “Öncelikle bazı ülkelerde 60 GHz internet kullanılmakta fakat kullanıldığı coğrafik yapı buna uygun. İnsanların fazla yaşamadığı yerlerde belli bir internet oranını arttırmak için kullanılan bir teknolojidir. Fakat halkın yoğun yaşadığı bir şehirde bu transmisyonun antenler arasından geçişi insan sağlığına zararlı olabilir. Bu zararlardan bazıları şunlardır; oksijende belirli bir kalite düşüklüğüne sebep oluyor. Belki 1 ay veya 1 yılda gelişecek bir durumdur bu ama bu risklerin alınmasının yersiz olduğunu söyleyebilirim. İnternetimizi daha hızlı yapmak için fiber yöntemine geçebiliriz. İkinci yöntem arasında bir süre sonra geçiş olacağı söylense de bunun ne kadar bir süre olacağı, insanların ne kadar bu radyasyona maruz kalacağını şu anda bilmek gerekiyor” şeklinde belirtti. Akkaya, bu frekansın vücutta emildiği ve hızlı tümör oluşumuna sebep olabileceğini söyledi.

Yapılan araştırmaların bu şekilde sonuç verdiğini de vurgulayan Akkaya, “Kesinlikle bu projeyi çöpe atalım demek istemiyoruz, herkesin anlayacağı şeffaf bir dille bu projenin artıları ve eksilerini, insan sağlığına olabilecek durumları konuşuyoruz. Elbette bu konular uzman sağlıkçılar ve biyologlar tarafından da ele alınmalıdır. Böyle bir çalışma yürütülecekse eğer, bir ekip oluşturulmalı ve bu kararlar içerisine uzman kişiler dahil olmalıdır. Bu oluşturulacak ekip ile halkın sağlığı da düşünülmelidir ve o şekilde faaliyete geçilmelidir. Sağlıkçılarla, biyologlarla, antenciler ile bunun bir araya gelip bu konunun tartışılması ve ortak bir noktada buluşulması lazım. Ben kendi açımdan baktığım zaman hızlı internet bize işimiz açısından da rahatlama sağlayacaktır. Lakin getirisi götürüsünden daha mı fazla daha mı az ondan emin değiliz. Bu konunun da uzman bir komisyon tarafından karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ifade etti.