DAÜ’de ilk Metaverse eğitimi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Genesis Ajans organizasyonu ile geçtiğimiz günlerde İletişim Fakültesi Mor Salon’da “Metaverse (Sanal Evren) 101” başlıklı seminer düzenlendi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya’nın katkıları ile gerçekleştirilen seminerde, DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat, Metaverse ve Non-Fungible Token (NFT) ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Metaverse’ün gelecekte pazarlama ve reklam alanlarında nasıl kullanılacağına dair bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Nevzat, e-ticarette karşılaşılan sorunların azalacağını, kişisel olarak oluşturulan özel avatarların iletişim alanında büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Metaverse evreninin dikkat ekonomisine katkıda bulunacağına vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Nevzat, aynı zamanda çevreye atılan atıkların büyük oranda azalmasına yardımcı olacağı, stok yönetiminin, lojistik ve karbon ayak izinin azalacağı iddialarının olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Nevzat, artırılmış gerçeklikle canlandırılmış olan ünlülerin eğitim verebileceğini de sözlerine ekledi.

Seminerin devamında satın alma, oyun ve topluluk platformu olarak kullanılacak olan Metaverse ekonomisinin ortaya çıktığını belirten Yrd. Doç. Dr. Nevzat, oyun platformu olan Roblox, satın alma yönetimi olan Decentraland, toplantıların yapıldığı The Sandbox, Spatial, Stegaverse platformları ve topluluk yönetimi olan Vemaker platformunun Metaverse bünyesinde yer aldığını vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Nevzat, Metaverse teknolojisinin daha çok Z ve Alpha kuşağını hedeflediğini, ayrıca Metaverse tarafından sunulacak olan yeniliklerin içerisinde birçok markanın, Metaverse alışveriş ile dijital ürünleri satışa çıkartacağını sözlerine ekledi. 2025 yılından sonra Metaverse dünyasında yeni mesleklerin çıkacağının bilgisini veren Yrd. Doç. Dr. Nevzat, Metaverse’ün ilerleyen zamanlarda DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde müfredata eklenmesi için çalışmaların başladığı müjdesini de katılımcılarla paylaşarak seminerin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. Katılımcılar “Metaverse 101” seminerine katılımlarından dolayı sertifika almaya hak kazandılar.