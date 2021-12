GAÜ Akademisyeni Soyer “Engeller Sevgi, Saygı ve Dayanışmanın Varlığı İle Aşılabilir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Soyer mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Eğitimde farklılıklara saygı ve fırsat eşitliğini temel saydığımız anlayış ile bir çok bireyine hayatına dokunmakta ve onları hem kendileri hem de toplum için yetiştirmekteyiz. Bu anlayış temelinde mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli gerekliliği, ortak bir amaç doğrultusunda birbirini anlayabilen, destekleyebilen, tüm zorlukların üzerinden birlikte kalkarak ileriye bakabilen bireylerin varlığını sağlamaktan geçmektedir. Her insanın temel yaşam hakkı vardır, bu hakka sahip her birey kadar engelli bireylerin de hayatları ve gereksinimleri son derece önemlidir. Fark gözetmeksizin, bir toplumun refah bir seviyede olması temelde insan’a verilen değerden geçmektedir.

Tüm zamanların ve toplumların yadsınamaz gerçeği olarak sayabileceğimiz engellilik, bireylerin temel hak, özgürlüklerinden tam ve eşit yararlanabilmesini, ayni zamanda yaşantısında ihtiyaç duyduğu tüm olanaklardan ayrımsız bir şekilde faydalanabilmesi gerçeğini bize sunar. Engellilik, hem birey hem de yakınları için zorlu yaşam süreçlerini beraberinde getirirken, onlara destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek için bizlere görevler düşmektedir. İşte bu bilinçle birlikte, 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararın ardından Birleşmiş Milletler İnsan hakları komisyonunun 1993/29 sayılı resmi bildirisi ile üye ülkeler tarafından uluslararası bir gün olarak “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” ilan edilmiştir. Bu tarihin ilanı ile, tüm engelli vatandaşların yasal hakları, topluma kazandırılması ve yaşamakta olduğu tüm sorunlarına karşın toplumsal bir farkındalık oluşturması amaçlanmıştır.

İnsan önce insandır ve insana verilen değerin en önemli yansıması engellilere verilen değer ve onlara sağlanan destek ile yaşamlarını kolaylaştırabilmektedir. Bu bilinçle, bizi biz yapan herhangi bir parçamızın işlevi değil, ancak ve ancak kalbimizdir. Bu yüzden önce zihnimiz ve kalbimizdeki engelleri kaldırmalı ve sadece bir gün değil her gün engellerin farkında olmalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelli bireyler için toplumsal farkındalığın artması, onların yaşantılarını ve sorunlarını kolaylaştıracak destek ve adımların atılması son derece önemlidir. Bu sadece devletin ya da eğitimin değil kişilerin kendi bilinçleri doğrultusunda davranışlarına yansıyacak ve toplumsal farkındalığı gerçekleştirecektir. Bu bilinç için her birey kendine düşen sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüdür.

Engeller sevgi, saygı ve dayanışmanın varlığı ile aşılabilir. Sevgi varsa engel yoktur. Her bireyin bir engelli adayı olabileceğini unutmamalıyız. Gerek eğitim ile gerekse sosyal devletin sorumlulukları ile engelli bireyleri topluma kazandırmak, onların sorunlarına sahip çıkmak, kalıcı ve kesin çözümler için çaba sarfetmek sadece engelli bireyler ve yakınları için değil topluma bir bütün olarak düşen sorumluluktur.

Her gün tanık olduğumuz spor, kültür, sanat, siyaset, iş hayatı ya da sivil yaşam içerisinde tüm zorluklara karşı mücadele eden ve önemli başarılara imza atan birçok örnek kişilik bulunmaktadır. Bu mücadele ve başarıların arkasında bize düşen görev ise onların inançlarına ve hayata bağlılıklarına her daim destek olmaktır.

En büyük engel sevgisizliktir. Bir öğrencinin beynine dokunmadan önce kalbine dokunmayı gerektirecek kadar kutsal bir meslek olan öğretmenlikte Özel Eğitim Öğretmenliği gibi özel bir alan seçen öğrencilerim, tüm meslektaşlarım ve şahsım adına;

“3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ! ENGELLİLİĞİ HER ZAMAN GÖREMEYEBİLİRSİNİZ! FARK EDİN, FARKINDA OLUN!” diyerek engelli her bireyin gösterdiği sabır, çaba ve özveri için onları gururla taktir ettiğimizi, bir gün değil her gün onların yanında olduğumuzu ve destek verdiğimizi söylemek istiyorum. Engel olmazsak engellerin kalmayacağının bilincinden hareketle, engelliler için daha engelsiz bir yıl olması dilerim.”