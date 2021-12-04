DAÜ İletişim Fakültesi’nde kısa film gösterimi etkinliği yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından, 14 Kasım Dünya Sinema Günü kapsamında İletişim Fakültesi Mor Salon’da uluslararası festivallerde ödül alan Halil Efe Akdemir’in “Kıyıya Vuran Dalgalar” (Waves Washing the Shore) ve Nima Balazadeh Djavidani’nin “Feather” adlı kısa filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek bu tarz girişimlerin umut verici olduğunu ifade etti. DAÜ öğrencilerinin filmlerinin uluslararası festivallerde gösterilmesinin kendileri için gurur verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çavuşoğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı olarak öğrencilerin daha fazla festivale katılabilmelerine olanak verecek çalışmaları başlattıklarını da sözlerine ekledi.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Efe Özad, ders programının revize edilmesinden sonra alanında uzman yapımcı yönetmenleri öğrenciler ile bir araya getirdiklerini ve çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen film setlerine öğrencileri götürdüklerini kaydetti. DAÜ öğrencilerinin çektiği filmlerin ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterilmeye başlandığına vurgu yapan Prof. Dr. Özad, Emre Oskay ve Ömer Evre’nin öğrencilere hem ders verdiğini hem de film projelerinde kendilerine yer verdiğini dile getirdi. Başarılı olan öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Özad, bu tür etkinliklerin diğer öğrencileri de film yapmaları için teşvik etmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Halil Efe Akdemir ise açıklamasında “Mart 2020 sonlarında Kuzey Kıbrıs’a 175 mülteci Dipkarpaz açıklarından giriş yapmıştı. Covid-19’un hayatımızda henüz çok yeni oluşu ve bunun beraberinde getirdiği belirsizlik bu insanların nereye yerleştirileceği konusunda büyük önem arz ediyordu. Özellikle sosyal medya kanallarında elinden gelen yardımı yapan insanları gördüğüm gibi yukarıdan bakan, küçümseyen ve istemeyen bir kitle de gördüm. Sadece Kıbrıs özelinde değil, dünyanın gündeminde olan bu sorunu evrensel olarak ele almak gerektiğini düşünerek Jorgen Leth ve Lars von Trier’in ‘5 Engel’ belgesinden ilham alarak tek çerçevede iki çocuğun farklı hayatlarını anlatmaya çalıştım. 21 Islands Short Film Fest – Seyirci Ödülü’nü kazandık. Bununla birlikte 2 finalistlik, 1 yarı-finalistlik ve 4 gösterim seçkisi aldık. Böylelikle sadece Kıbrıs özelinde değil, Amerika, İtalya, Türkiye, Arjantin ve İngiltere gibi ülkelerde de farkındalık yaratabildik.” ifadelerini kullandı

Nima Balazadeh Djavidani ile aynı projede çalışan Peiman Hojjati ise açıklamasında “Öğrenciler tarafından üretilmiş olan filmlerin gösterilmesi ve ödül kazanması gibi durumlar, yeni öğrenciler için üniversitedeki imkanları kullanarak neler başarabileceklerine örnek olması bağlamında oldukça faydalıdır. Festivallere film göndermiş olan öğrenciler, yeni öğrencilerin festivallere filmleri nasıl ve nereden göndermeleri konusunda rehber olmaktadır. Öğrenciler tarafından festivallere gönderilen filmler geniş bir kesim tarafından görülmektedir. ‘Feather’ başlıklı filmim seçildi ve Delete TV, Vancouver Bağımsız Film Festivali, The Fine Arts Film Festivali, Magikal Charm Deneysel Video ve Film Festivali’nde gösterilmiş olmasından dolayı oldukça mutluyum.” ifadelerini kullandı.