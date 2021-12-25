GAÜ 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda şehitlerini andı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi, Kıbrıs Türk Halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin kahramanlarını 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği törende andı.

Törene; KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Grup Başkanvekilleri, Etimesgut Belediye Başkanı Yardımcısı Alaaddin Sonat, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, EkoAvrasya Başkan Vekili Kemal Kurnaz, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ CEO’su Mehmet Mert Türker, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler de katıldı.

“Tüm Bu Süreçleri Yaşayan Ve Var Olmamızda Büyük Önem Arz Eden Şehitlerimizi Saygı Ve Minnet İle Anıyorum”

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de gerçekleşen törende GAÜ Kurucu Rektörü şöyle konuştu;

“Bilinen bilinmeyen çok sayıda şehidimiz var. Ancak tüm bunların içerisinde 1963 olayından sonra 1974 yılında yaşadığımız bir olay var. 20 Temmuz öncesi Makarios’a karşı başlatılan ve Makarios’un devrilmesi ile ilk 5 gün içerisinde –ki o dönemde ben yetiştirilme tarzı olarak da Türk alayının tören başkoruydum ve bu sebeple de 30 Ağustos töreni için hazırlık yapıyorduk. Hazırlık yaptığımız bir sırada ilk Lefkoşa bölgesinde başlatılan olduğu saldırılarda tören birliğinde kısıldım. 15-20 Temmuz arasında başlayan bir karşı mücadele vardı. O mücadele sırasında şunu hatırlıyorum; tören birliğinin boşluğunda ve orada bulundurulan parkalar, silahlar ve aklınıza gelebilecek her türlü cephane mühimmatının olduğu bir yapıda tören birliğinde amcamın bulunduğu sırada merminin ona isabet etmesiyle bir uyanış başladı. Tüm bu süreçleri yaşayan ve var olmamızda büyük önem arz eden şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyorum. Değerli konuklarımız ve GAÜ ailesi, bugün aramızda olduğunuz için teşekkür ederim.”

“Soykırımlarda Hayatını Kaybeden Yaşlılarımızı Çocuklarımızı Asla Ve Asla Unutmadık”

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de törende yaptığı konuşmada;

“Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin geleceğine çok büyük katkılar sunan ve özellikle geleceğimizin inşasına destek sağlayan kendisini de tanımaktan onun duyduğum Sayın Serhat Akpınar beyefendinin bir az önceki veciz cümlelerini can kulağı ile dinledim. Kıbrıs Türk Halkının özellikle 1571 yılından bu yana Kıbrıs adasındaki varoluş mücadelesini şerefle ve onurla bugüne kadar devam ettirdi Türk Halkı. Özellikle 1960’lı yıllardan sonra Rum komitecileri tarafından planlı bir şekilde başlatılan soykırım sürecini belki yaşımız yetmedi o günleri yaşayamadık ama büyüklerimizden bir zati dinledik ve her şeyden de önemlisi kitaplarda yazılı da olan o anıları hatıraları ve gerçekleşmiş olayları satır satır okuyup beynimize nakşettik. Planlı soykırımlarda hayatını kaybeden yaşlılarımızı çocuklarımızı asla ve asla unutmadık. Aradan 50 yıl geçmiş olmasına rağmen hala tespit edilen cesetler bugün mezarlara defnediliyor. Geçtiğimiz hafta yine resmi bir törenle neticesinde mezarlarına kavuşturulan cesetler vardı. Bunları Rum komiteciler dünyanın gözünün içine bakarak gerçekleştirdiler. Dünya gözlerini kapattı maalesef ama maalesef tıkadı.” Şeklinde belirtti.

“Özellikle 21-25 Aralık tarihleri arasında Milli Mücadele ve Şehitler haftası olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu anma etkinliklerinin düzenlendiği tarih çok önemli. Biraz öncede Serhat Akpınar beyefendi de vurgu yaptılar; bundan tam 48 yıl önce 21 aralık 1963 tarihinde Rum komiteciler tarafından işlenen vahşi bir cinayet vardı. Bu vahşi cinayette hayatını kaybeden Tabip Binbaşı Nihat İlhan beyin eşi Mürvet hanımı evlatları Murat’ı, Kutsi’yi ve Hakan’ı rahmetle yad ediyor aziz hatıralar önünde de saygı ile eğildiğimi bir kez daha huzurlarınızda arz etmek istiyorum. Özellikle de bu hususun altını çizmek istiyorum. Kutsi’nin Murat’ın ve Hakanı’n adını bugün denizlerde yaşatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkililerine ve özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

Tören sonunda GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından plaket takdimi gerçekleştirilirken, ‘Mücadelenin Çocukları’ adlı Belgesel gösterimi yapıldı ve KKTC’nin güçlü seslerinden olan Ayşegül Zaim’den de türkü dinletisi sunuldu.