DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü “Yerli Malları Haftası” kapsamında Mağusa markalarını tanıttı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesi altında, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya danışmanlığında ve Araştırma Görevlisi Mürüde Özen koordinatörlüğünde yıllardır faaliyet gösteren Genesis Ajans, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Yerli Malları Haftası kapsamında, DAÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte çok sayıda yerli ürün tanıtıldı. Minder, Ekor, Zorlu Gıda, Oza Kahve, Ateş Kuruyemiş gibi yerli üretim markaları, etkinlik kapsamında Kıbrıs’a özgü yerli ürünlerin tanıtımı için sponsor olarak kurulan stantlarda etkinliğe destek verdi. DAÜ’lü öğrencilerin yerel ürünleri tadarak, ürünlerle ilgili bilgiler edindikleri etkinlikte, tamamı yerli en çok ilgi gören ürünler; çitlenbikli peksemet, hellim, kahve, sini gatmeri, karışık lüks çerez ve çakıstes oldu.

“DAÜ’ye Teşekkür Ederiz”

Etkinliğe bizzat katılan Oza Kahve Direktörü Ergün Oza, böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük keyif aldıklarını, kötü hava şartlarına rağmen çok güzel bir etkinlik olduğunu ve böyle etkinlikleri Oza Kahve olarak her zaman desteklediklerini belirtti. Zorlu Gıda Direktörü Atakan Zorlu ise, yerli markaların bilinirliğinin artması için böylesi etkinliklerin önemli olduğunu, daha sonra yapılacak olan bu tür etkinliklerde iş birliğine açık olduklarını belirterek bu girişim için DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne teşekkür etti.

Yerli Markalarla İş Birliği Devam Edecek

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk ürünlerinin tanıtılmasının önemine dikkat çekerek, yerli markalarımızla iletişimin tüm alanlarında iş birliği içinde olunması gerektiğini ve bu karşılıklı desteğin, dayanışmanın önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini vurguladı. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ise, DAÜ’lü öğrencilerin yerli ürünlerle tanıştırılmasının önemli olduğunu, ancak pandemi nedeniyle Gazimağusa markaları ile limitlenen etkinliğin ilerleyen günlerde ada genelindeki tüm yerli markaları da içerecek şekilde düzenleneceğinin müjdesini verdi.