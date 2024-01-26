Garanti Süt Ürünleri PDO sertifikasını almaya hak kazandı

Garanti, Taze Hellim ve Olgun Hellim ürünleri AB Kalite Politikası kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) sertifikasını almaya hak kazandı.

1994 yılında Zümrütköy’de küçük bir alanda üretime başlayan Garanti Süt ürünleri, sonrasında attığı adımlarla kurduğu fabrika ve müşterilerine verdiği güvenle tamamen geleneksel üretim tekniklerine bağlı kalararak %100 çelik üretim hattıyla hijyenik koşullarda üretime devam ediyor. Garanti Süt Ürünleri Kurucusu Fatma Garanti yaptığı açıklamada, ürettiğimiz Hellimin eşsiz lezzeti artık sınırları aşarak Avrupa sofralarını süsleyecek. Taze Hellim ve Olgun Hellim ürünlerimiz, AB Kalite Politikası kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) sertifikasını almaya hak kazandığını tüm halkımıza mutlulukla duyurmak istiyoruz dedi.

Yeşil Hat üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapabileceğiz.

Fatma Garanti, yıllardır süregelen çabaların ve ortak çalışmaların sonucunda bu önemli başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız PDO sertifikası ile Yeşil Hat üzerinden AB ülkelerine ihracat yapmaya hak kazandık, bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lezzetlerimizi dünya ile paylaşmak için sabırsızlanıyoruz ve en kısa sürede Avrupa pazarınada ürünlerimizi ulaştıracağız.

Bu başarının elde edilmesindeki emek ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederiz.

Garanti, bu başarının elde edilmesinde emek ve katkısı bulunan LIPA Danışmanlık, AB Gıda Güvenliği Projesi Ekibi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Veteriner Dairesi ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu başta olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm müşterilerine ve sürecin her aşamasında yanlarında olan Garanti Süt Ürünleri çalışanlarına teşekkür etti.