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Garanti: Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş

12 Ocak 2021
Şenay Garanti



Şenay Garanti, sosyal medya üzerinden covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Özel bir hastanede estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, sosyal medya hesabı üzerinden covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Garanti “Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!” ifadelerini kullandı.

İşte Şenay Garanti’nin açıklaması şöyle: 

Covid pozitifim! Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin! Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin! (Bana çok dikkat etmek “bile” yetmemiş!!!)







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12 Ocak 2021


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