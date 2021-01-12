Garanti: Bana çok dikkat etmek bile yetmemiş

Özel bir hastanede estetisyen olarak çalışan Şenay Garanti, sosyal medya hesabı üzerinden covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Garanti “Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin!” ifadelerini kullandı.

İşte Şenay Garanti’nin açıklaması şöyle:

Covid pozitifim! Temaslılarımı bildirdim! Herkes üstüne düşeni yapsın, aranmayan gözden kaçan varsa kendini bildirsin! Herkes önce kendi sonra çevresindekiler için dikkat etsin! (Bana çok dikkat etmek “bile” yetmemiş!!!)