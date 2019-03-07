KıbrısKöşe Yazarları

Ganimetin sofitikesi

7 Mart 2019

Mete Hatay

1974’ün o sıcak günleri içerisinde, savaşın kaçınılmaz çirkinlikleri ardı ardına yaşanacaktı. Uzun yıllar gettolarda kapanmış, kendi mağduriyetinin öfkesiyle Kıbrıslı Türkler geride kalan Rum mallarının üzerine çöküşeceklerdi. Etraf yağmalanmış evlerle dolmuştu. Kuzey’de bir otorite sağlanana kadar bu orji devam etti. Bazı evlerde artık üç buzdolabı, 7 televizyon vardı. Çocuklar ellerindeki ganimet oyuncaklarla veya bisikletleriyle sokaklarda koşturuyorlardı. Otorite sağlandıktan sonra sıra yağmadan, daha sistematik ganimet bölüşmesine dönmüştü. Yeni kurulan Federe Devlet otoritesi kısa zamanda bunun dairesini ve dağıtım mekanizmasını kuracaktı. Artık kaotik yağmalama durmuş, ganimet otorite eliyle daha sistematik yapılmaya başlanmıştı. Örneğin kapalı Maraş’a giren kamyonlar, gelen talepler veya uygun gördükleri eşyaları toplayıp, Mağusa’daki ve Lefkoşa’daki ganimet ambarlarına yolluyorlardı. Bunlar daha sonra fiyatlandırılıp ahaliye satışa çıkıyordu. Dönemin gözlemcileri, ambarların her sabah, ona verilen boş ev için ihtiyaç eşyası arayanların yanında belli, spesifik şeyleri arayan kişilerle de doluyordu. Bunlar arasında sanattan anlayan, ve ambarlarda bilinçsizce satışa sunulan sanat eserlerini toplayan koleksiyoncular da vardı. Maraş’daki zengin evlerinden gelen Georgioular, Xanthoslar, Kashaloslar yok pahasına satışa çıkartılmıştı. Ganimetin bu boyutu çok daha sofistike ellerle gerçekleşiyordu. Öte yandan, müzelerde ve Maraş belediyesinde bulunan eserlerin bir kısmı bu dönemde herşeye rağmen görevli bazı iyi niyetli kişiler tarafından korunarak (bir kısmı) bugünkü AKM altındaki muhteşem sanat eserleri koleksiyonunu oluşturacaktı. Fakat biliyoruz ki özellikle Maraş Belediye’sindeki 400’e yakın eserin bir kısmı koruma altına alınırken adres değiştirdi. Acaba bu eserler şimdi nerede tutuluyor?

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