CTP Milletvekili Candan, AKPA’da spor kısıtlamalarına dikkat çekti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan, Paris’te yer alan Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) toplantısında, Kıbrıslı Türklere sporda uygulanan haksız kısıtlamalara dikkat çekti.

Candan, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen 5-7 Mart tarihleri arasında yapılan AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi ile Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi toplantılarına katıldı.

Armağan Candan, Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi Komitesi’nde spor raporunun görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk gençlerin spor alanında maruz kaldığı uluslararası kısıtlamaları ve insan hakkı ihlallerini gündeme getirdi.

Kıbrıslı Türklerin birçok spor dalında uluslararası turnuvalara katılamadığını, karşılıklı dostluk maçları bile yapamadığını, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Armağan Candan, uluslararası sportif faaliyetlere katılma hakkının her bir bireyin temel haklarından biri olduğuna ve Avrupa coğrafyasında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu alanda uzun yıllardır ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Güney Kore ile Kuzey Koreli sporcuların siyasi soruna rağmen olimpiyat oyunlarına birlikte katılabildiğini, siyasi sorun bulunan başka yerlerden de örnekler verebileceğini kaydeden Candan, sporun asli amacının insanları yakınlaştırmak ve barışa katkı sağlamak olması gerektiğini söyledi.

Armağan Candan, Avrupa ailesinin bir parçası olan Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi ve Avrupa Konseyi’nde