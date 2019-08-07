Kıbrıs

Gaminiler sorunu çözüldü

7 Ağustos 2019

Güzelyurt İlçe hudutları içerisinde Yayla, Yuvacık, Aydınköy, Güneşköy ve Gaziveren’de meskun mekanlara yakın olan ve  uzun yıllardan beri faaliyet gösteren kömür ocaklarından çıkan duman ve koku nedeniyle etkilenen yerleşim yerlerinde sakin vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için İçişleri Bakanlığının girişimleriyle ve Bakanlar Kurulunun TE (K-1) 12-2019 nolu kararıyla Kalkanlı köyünde meskun mekanlardan uzakta  Kömür Ocakları için yer ayrıldı.

Kömür Ocaklarının Meskun Mekanlardan uzağa çıkarılması için ayrılan arazide Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Yıllardır bölge sakinleri için ciddi sorunlardan biri olan Gaminiler Sorunu İçişleri Bakanlığının girişimleriyle çözüme kavuştu.  Yayla, Yuvacık, Aydınköy, Güneşköy ve Gaziveren’deki kömür ocaklarının yerleşime uzak Kalkanlı’daki alana taşınması için Güzelyurt Kaymakamlığı arazide düzeltme çalışmalarına başladı.

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