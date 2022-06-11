Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek

Türkiye Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkan seçildi.

Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu arasında gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda son sandıklara kadar önde giden Eşref Hamamcıoğlu seçimi kazanamadı.

Son sandıklarda aldığı oylar sonucu daha önce de Galatasaray başkanlığı yapmış olan Dursun Özbek, 138 oy fark ile Galatasaray’ın 36.başkanı oldu.