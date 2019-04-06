Galatasaray’dan zirve yolunda kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 yenerek, lider Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Rakibini 3-0 yenen Galatasaray, maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını 3’e düşürdü. Sarı-kırmızılı ekibin gollerinden ikisini Diagne penaltıdan attı. Diğer gol ise Emre Akbaba’dan geldi.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray, Diagne’nin 45+4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

50. dakikada Emre Akbaba farkı 2’ye çıkardı: 2-0

89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Diagne, penaltıdan attığı golle golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan galip ayrıldı.

Puanını 55’e çıkaran Galatasaray, lider Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3’e indirdi. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanda kaldı.