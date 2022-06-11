Galatasaray’da yeni başkan kim olacak?
Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oylar sayılıyor. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışıyor. 10 sandık sayıldı, Hamamcıoğlu 147 oyla önde… İşte detaylar…
Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştiriliyor.
Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.
Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun başkanlık yarışı verdiği olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 15.00’te sona erdi.
Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu’na getirildi.
Şu sırada 24 sandığa atılan oylar sayılıyor.
Açılan 10 sandık sonucu son durum:
Dursun Özbek: 826 oy
Eşref Hamamcıoğlu: 973 oy