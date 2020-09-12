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Galatasaray’da Falcao şov: 2 gol, 1 asist

13 Eylül 2020
Radamel Falcao, Galatasaray, Gaziantep, Türkiye, Süper Lig

Türkiye Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep’i konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Radamel Falcao 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Süper Lig’de 2020-21 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, Gaziantep’i konuk etti.

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerden Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Arda Turan ilk 11’de sahaya çıktı.

Gaziantep karşısında tempolu bir oyun sergileyen Galatasaray, 4. dakikada elle oynama sonrası kazanılan penaltıda Radamel Falcao’nun vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Öne geçtikten sonra rakip kaledeki baskısını sürdüren Galatasaray, 28. dakikada yeni transferi Emre Kılınç ile skoru 2-0’a taşırken bu golde asist Radamel Falcao’dan geldi.

40. dakikada ise Sofiane Feghouli’nin asistinde topu filelere yollayan Radamel Falcao oldu ve Kolombiyalı golcü kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atmış oldu.

İlk yarısı 3-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanan maçta Gaziantep, 53. dakikada yeni transferi Andre ile farkı ikiye indirse de bu gol puan için yeterli olmadı. Galatasaray kalan bölümde birçok gol fırsatından yararlanamadı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray sezonu evinde üç puanla açarken Gaziantep ise Süper Lig’e yenilgiyle başladı.


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