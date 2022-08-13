Galatasaray taraftarı ile buluşacak
Galatasaray taraftarı ile buluşacak
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak
Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 yenerek başladı.
Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak.
Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor’a 3-2 yenilmişti.
Galatasaray’da 2 eksik
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak.
Mücadelede sağ bekte Sacha Boey’in forma giymesi bekleniyor.