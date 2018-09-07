Galatasaray – Schalke maçı kapalı gişe

Alman ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile oynayacakları maçın biletlerinin tükendiğini açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile yapacakları maçın biletlerinin tükendiğini duyurdu.
Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, D Grubu’nda Galatasaray ile 6 Kasım Salı günü sahalarında oynayacakları maçın biletlerinin tükendiği, Porto ve Lokomotiv Moskova karşılaşmalarının bilet satışlarının ise devam ettiği bildirildi.
Schalke 04, maçlarını 62 bin kişilik Veltins-Arena’da oynuyor.