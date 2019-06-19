FutbolSpor

Galatasaray Luyindama’nın bonservisini aldı

19 Haziran 2019
Luyindama
Luyindama

Galatasaray, Luyindama’nın bonservisini aldı. Belçika basınına göre Kongolu savunmacı, Sarı Kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika basını, Galatasaray’ın Luyindama’nın bonservisini aldığını duyurdu. De Standaard gazetesi, geçen sezon başında Standard Liege’den kiralık gelen Kongolu oyuncunun 6 milyon Euro değerindeki satın alma opsiyonunun ödendiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncunun ise 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Anlaşmanın da kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon 17 maçta ilk 11’de forma giydi.

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