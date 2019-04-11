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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

11 Nisan 2019

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig’in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Nisan Cuma:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

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