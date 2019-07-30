FutbolSpor

Galatasaray Emre Mor’a kavuşuyor

30 Temmuz 2019

Galatasaray, Emre Mor konusunda önemli aşama kaydetti. Uzun süredir genç futbolcuyla ilgilenen ve prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı ekip, menajer sorunu nedeniyle transferi noktalayamamıştı.

Celta Vigo kulübünün Emre için bonservis bedeli istemesiyle kriz iyice büyüdü.

Galatasaray, milli oyuncuyu kiralama yoluna gitti. Emre Mor’un menajeri Erik Alonso, transferin tamamlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 22 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüne herhangi bir ücret ödeyip ödemeyeceği henüz belli değil.

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