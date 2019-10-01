FutbolManşetSpor

Galatasaray denedi ama olmadı

2 Ekim 2019

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain ekibine 1-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German’i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, Seri ile bir pozisyondan faydalanamazken, konuk ekip de Di Maria ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Maçın 61. dakikasında Paris St Germain 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına sarkıyor ve topla ceza sahasına giren Pablo Sarabia, altıpas üzerinde bekleyen Mauro Icardi’ye topu aktardı ve topu boş kaleye gönderdi.

Bu sonuçla PSG puanını 6’ya çıkartırken, temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kaldı.

Diğer sonuçlar:

Manchester City 2 – 0 Dinamo Zagreb
Crvena Zvezda 3 – 1 Olympiacos
Lokomotiv Moscow 0 – 2 Atletico Madrid
Tottenham 2 – 7 Bayern Münih
Juventus 3 – 0 Bayer

 

 

 

 

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bakoh Dıborga

29 yaşındaki öğrenci halısahada yaşamını yitirdi

1 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Akıncı yarın ülkeye dönüyor

1 Ekim 2019

Vodafone güneyde internet kullanımı tarifelerini açıkladı

1 Ekim 2019
maliye

Maaşlar dışında 206 milyon liralık ödeme yapıldı

1 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı