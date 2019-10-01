Galatasaray denedi ama olmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain ekibine 1-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German’i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, Seri ile bir pozisyondan faydalanamazken, konuk ekip de Di Maria ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Maçın 61. dakikasında Paris St Germain 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına sarkıyor ve topla ceza sahasına giren Pablo Sarabia, altıpas üzerinde bekleyen Mauro Icardi’ye topu aktardı ve topu boş kaleye gönderdi.

Bu sonuçla PSG puanını 6’ya çıkartırken, temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kaldı.

Diğer sonuçlar:

Manchester City 2 – 0 Dinamo Zagreb

Crvena Zvezda 3 – 1 Olympiacos

Lokomotiv Moscow 0 – 2 Atletico Madrid

Tottenham 2 – 7 Bayern Münih

Juventus 3 – 0 Bayer