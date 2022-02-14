G7’den Rusya’ya ekonomik yaptırım uyarısı

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna’daki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayımladı.

Bildiride;

-Ukrayna sınırlarında devam eden Rus askeri yığınağının “ciddi bir endişe” kaynağı olduğu,

-G7’nin Ukrayna ekonomisini hızlı ve kararlı bir şekilde desteklemek için hareket etmeye hazır olduğu,

-Gerilimi düşürmek için devam eden diplomatik çabaların desteklendiği,

-Ukrayna’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu,

-Özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Bildiride, “Acil önceliğimiz gerilimi düşürme çabalarını desteklemektir. Bununla birlikte, özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir askeri saldırısına hızlı, eşgüdümlü ve güçlü bir yanıt verileceğini yineliyoruz. Rus ekonomisi üzerinde hemen ağır sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımları toplu olarak uygulamaya hazırız.” ifadesi kullanıldı.

G7’yi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya oluşturuyor. G7 dönem başkanlığı halihazırda Almanya tarafından yürütülüyor.