G7 Liderleri Hiroşima’da Şinto tapınağını gezdi

G7 Zirvesi için Japonya’nın Hiroşima kentinde bulunan liderler, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki İtsukuşima Şinto Tapınağı’nı ziyaret etti.

Japonya’nın güneybatısındaki Hiroşima’da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.

Daha önce duyurulan program kapsamında liderler, Hiroşima Körfezi4ndeki, ülkede “tapınak adası” olarak tanınan Miyajima’ya gitti. Liderler, adada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan İtsukuşima Şinto Tapınağı’nı ziyaret etti.

Avluda sohbet eden liderler, tapınak görevlisinden bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerine yönelik bilgi aldı ve kültürel “Gagaku” müziği dinletisine katıldı.