Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

12 Kasım 2022











Futbolda sonuçlar ve maç programı

Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle.

Süper Lig

Dün

Göçmenköy – Yenicami: 1-2

Bugün

Cihangir–M. Değirmenlik: 2-1
Mesarya–Merit A. Yeşilova: 0-0
Doğan T. Birliği–Hamitköy: 1-1
Lefke–Mağusa T. Gücü: 1-2

Yarın

Y. Dumlupınar–Türk Ocağı: Utku Hamamcıoğlu
Çetinkaya–Gönyeli: Fehim Dayı
K. Kaymaklı–CB Gençlik Gücü: Hüseyin Eyyüpler

 Birinci Lig

Bugün

Yeniboğaziçi–Mormenekşe: 2-2
Yenierenköy–Dörtyol: 0-1
Düzkaya–. Hacıali Yılmazköy: 1-1
Lapta–Girne H. Evi: 1-0
Ü. Maraş – Yalova: 0-0
İncirli: Baf Ülkü Yurdu: 0-2

Yarın

PL G. Birliği-Esentepe: Serhan Şimşek
Binatlı–M. Karşıyaka: Ali Özer



Etiketler
12 Kasım 2022




Başa dön tuşu