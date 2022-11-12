Spor
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle.
Süper Lig
Dün
Göçmenköy – Yenicami: 1-2
Bugün
Cihangir–M. Değirmenlik: 2-1
Mesarya–Merit A. Yeşilova: 0-0
Doğan T. Birliği–Hamitköy: 1-1
Lefke–Mağusa T. Gücü: 1-2
Yarın
Y. Dumlupınar–Türk Ocağı: Utku Hamamcıoğlu
Çetinkaya–Gönyeli: Fehim Dayı
K. Kaymaklı–CB Gençlik Gücü: Hüseyin Eyyüpler
Birinci Lig
Bugün
Yeniboğaziçi–Mormenekşe: 2-2
Yenierenköy–Dörtyol: 0-1
Düzkaya–. Hacıali Yılmazköy: 1-1
Lapta–Girne H. Evi: 1-0
Ü. Maraş – Yalova: 0-0
İncirli: Baf Ülkü Yurdu: 0-2
Yarın
PL G. Birliği-Esentepe: Serhan Şimşek
Binatlı–M. Karşıyaka: Ali Özer