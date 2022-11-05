Spor
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı
Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:
Dün
Süper Lig
Türk Ocağı-Cihangir 1-3
Bugün
Süper Lig
MA Yeşilova-Y.Dumlupınar 2-4
Yenicami-Mesarya 0-1
Mağusa Türk Gücü-Çetinkaya 5-0
Gönyeli-Kaymaklı 1-2
Birinci Lig
Mormenekşe-Lapta 3-1
M.Karşıyaka-PL Gençler Birliği 2-1
Dörtyol-Binatlı 0-4
MH Yılmazköy-Yenierenköy 5-1
Yalova-Düzkaya 1-0
Yarın
Süper Lig
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: M.Değirmenlik-Lefke (Fehim Dayı)
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy (Evren Karademir)
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği (Mehmet Sezener)
Birinci Lig
Esentepe-Yeniboaziçi(İsmail Ercan)
Girne Pia Bella Sahası: Girne Halk Evi-İncirli ( Şakir Azizoğlu)
Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası:Baf Ülkü Yurdu-Maraş (Hüseyin Özkan)