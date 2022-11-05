Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

5 Kasım 2022











Futbolda sonuçlar ve maç programı

Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:

Dün

Süper Lig

Türk Ocağı-Cihangir 1-3

 

Bugün

Süper Lig

MA Yeşilova-Y.Dumlupınar  2-4

Yenicami-Mesarya 0-1

Mağusa Türk Gücü-Çetinkaya 5-0

Gönyeli-Kaymaklı 1-2

 

Birinci Lig

Mormenekşe-Lapta 3-1

M.Karşıyaka-PL Gençler Birliği 2-1

Dörtyol-Binatlı 0-4

MH Yılmazköy-Yenierenköy 5-1

Yalova-Düzkaya 1-0

 

Yarın

Süper Lig

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: M.Değirmenlik-Lefke (Fehim Dayı)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy (Evren Karademir)

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Gençlik Gücü-Doğan Türk Birliği (Mehmet Sezener)

 

Birinci Lig

Esentepe-Yeniboaziçi(İsmail Ercan)

Girne Pia Bella Sahası: Girne Halk Evi-İncirli ( Şakir Azizoğlu)

Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası:Baf Ülkü Yurdu-Maraş (Hüseyin Özkan)



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5 Kasım 2022




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