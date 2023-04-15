Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:
Bugün
AKSA Süper Lig
Y.Dumlupınar – Gönyeli: 3-0
Doğan T. Birliği – Çetinkaya : 3-0
Yenicami – M.A. Yeşilova: 1-2
Lefke – K. Kaymaklı: 1-1
AKSA Birinci Lig
İncirli – Lapta :0-2
Mormenekşe- M. H. Yılmazköy : 2-1
Yarın
AKSA Süper Lig
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü Serhan Şimşek
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı Fehim Dayı
Cihangir Stadı: Cihangir – CB Gençlik Gücü Tufan Çerçioğlu
AKSA Birinci Lig
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi Utku Hamamcıoğlu
Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – Düzkaya Evren Karademir
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dörtyol Hakan Ünal
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Yenierenköy İsmail Ercan
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – P.L. G. Birliği Osman Özpaşa
Pazartesi
AKSA Birinci Lig (20:00)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı Mehmet Sezener-