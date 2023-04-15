Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı şöyle:

Bugün

AKSA Süper Lig

Y.Dumlupınar – Gönyeli: 3-0
Doğan T. Birliği – Çetinkaya : 3-0
Yenicami – M.A. Yeşilova: 1-2

Lefke – K. Kaymaklı: 1-1

 

AKSA Birinci Lig

İncirli – Lapta :0-2

Mormenekşe- M. H. Yılmazköy : 2-1

Yarın

AKSA Süper Lig
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü  Serhan Şimşek
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Türk Ocağı   Fehim Dayı
Cihangir Stadı: Cihangir – CB Gençlik Gücü   Tufan Çerçioğlu

AKSA Birinci Lig
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Yeniboğaziçi   Utku Hamamcıoğlu
Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – Düzkaya    Evren Karademir
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Dörtyol   Hakan Ünal
Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi – Yenierenköy   İsmail Ercan
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – P.L. G. Birliği   Osman Özpaşa

 Pazartesi

AKSA Birinci Lig (20:00)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Binatlı  Mehmet Sezener-

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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