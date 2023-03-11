Futbolda sonuçlar ve maç programı
Dün
AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Türk Ocağı:0-3
Doğan T. Birliği – Gönyeli:5-0
Bugün
AKSA Süper Lig
Cihangir – Yenicami:2-3
CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4
Mesarya – Göçmenköy:Ertelendi
AKSA Birinci Lig
Yalova – Girne Halk Evi: 0-1
Lapta – M.Karşıyaka: 0-1
P.L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2
Yarın
AKSA Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y.Dumlupınar – Hamitköy
Turgay Misk
16 Ağustos Stadı: Lefke – Merit A. Yeşilova
Hüseyin Eyyüpler
AKSA Birinci Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol
Ferhat Tuna
Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Mormenekşe
Zekai Töre
Cihangir Stadı: İncirli – Esentepe
Emre Öztaşlı
N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu -Evren Karademir
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Yenierenköy
Fatih Bardakçıoğlu
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