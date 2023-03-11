Futbolda sonuçlar ve maç programı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda sonuçlar ve maç programı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbolda sonuçlar ve maç programı

Dün

AKSA Süper Lig
Çetinkaya – Türk Ocağı:0-3
Doğan T. Birliği – Gönyeli:5-0

Bugün

AKSA Süper Lig

Cihangir – Yenicami:2-3

CB Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-4

Mesarya – Göçmenköy:Ertelendi

AKSA Birinci Lig

Yalova – Girne Halk Evi: 0-1

Lapta – M.Karşıyaka: 0-1

P.L. G. Birliği – M. H. Yılmazköy: 2-2

Yarın
AKSA Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y.Dumlupınar – Hamitköy
Turgay Misk

16 Ağustos Stadı: Lefke – Merit A. Yeşilova
Hüseyin Eyyüpler

AKSA Birinci Lig
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol
Ferhat Tuna

Necip H. Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Mormenekşe
Zekai Töre

Cihangir Stadı: İncirli – Esentepe
Emre Öztaşlı

N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu -Evren Karademir

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Yenierenköy
Fatih Bardakçıoğlu

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Tags:Futboldamaçprogramısonuçlar
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