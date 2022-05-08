Spor
Futbolda kader maçları 14 Mayıs’ta başlıyor
Futbolda kader maçları 14 Mayıs’ta başlıyor
Aksa Futbol Süper Lig Play-Out ve Aksa Futbol 1.Lig Play-Off Grupları’nda ilk maçlar ve maçların oynanacağı statlar belli oldu.
1.hafta programları şöyle;
AKSA Süper Lig Play-Out
Göçmenköy-Hamitköy (Cihangir Stadı)
Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu (Lefkoşa Atatürk Stadı)
AKSA 1.Lig Play-Off
Miracle Değirmenlik-Karşıyaka (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı)
L. Gençler Birliği – Esentepe (Paşaköy 100.Yıl Stadı)
İlk maçlar 14 Mayıs 2022 Cumartesi saat 17.00’de oynanacak.