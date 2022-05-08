Futbolda kader maçları 14 Mayıs’ta başlıyor

Aksa Futbol Süper Lig Play-Out ve Aksa Futbol 1.Lig Play-Off Grupları’nda ilk maçlar ve maçların oynanacağı statlar belli oldu.

1.hafta programları şöyle;

AKSA Süper Lig Play-Out

Göçmenköy-Hamitköy (Cihangir Stadı)

Türk Ocağı-Baf Ülkü Yurdu (Lefkoşa Atatürk Stadı)

AKSA 1.Lig Play-Off

Miracle Değirmenlik-Karşıyaka (Güzelyurt Üner Berkalp Stadı)

L. Gençler Birliği – Esentepe (Paşaköy 100.Yıl Stadı)

İlk maçlar 14 Mayıs 2022 Cumartesi saat 17.00’de oynanacak.